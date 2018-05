Christoph Leitgeb, der Steirer in den Reihen der Salzburger, möchte heute mit den Mozartstädtern vorzeitig den fünften Titelgewinn in Folge feiern. Um 16.30 Uhr gastiert der SK Sturm in der Red-Bull-Arena.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures

Die Enttäuschung nach dem Aus in der Europa League sitzt bei den Salzburgern riesengroß. „Wir waren so nahe dran. Es ist echt schade, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist“, sagte Christoph Leitgeb, der auf der Ersatzbank mit seinen Kollegen mitgelitten hat. Nach dem Spiel war der 33-Jährige als Tröster im Einsatz. „Für die jungen Burschen ist das nicht so leicht zu verkraften. Da musst du einfach helfen“, sagt der Grazer.

Leitgeb ist trotz seiner wenigen Einsätze ein wichtiger Bestandteil innerhalb der Mannschaft. Im Training glänzt er nach wie vor mit seinen technischen Fähigkeiten, und mit seinen Schmähs unterhält er Spieler und Betreuer. „Hannes Wolf und Rene Aufhauser verstehen mich immer. Dann gibt es manche, wie unseren Trainer, der kommt nicht bei allem mit. Und die Asiaten verstehen nichts, lachen aber immer“, erzählt der Steirer.

Leitfigur Leitgeb soll aufgrund seines fußballerischen Könnens und seiner menschlichen Qualitäten im Klub gehalten werden. Sein Vertrag läuft im Sommer dieses Jahres aus. In Bezug auf eine Verlängerung liefen bereits erste Gespräche. „Nächste Woche soll eine Entscheidung fallen. Trainer Marco Rose will mich halten und mir macht es nach wie vor Spaß“, sagt der Mittelfeldspieler, dessen Knieverletzung vollkommen ausgeheilt ist. Ein Jahr wird er also noch anhängen.

Ein Unentschieden würde reichen

Der Steirer geht davon aus, heute (16.30 Uhr, Sky und ORF eins) gegen seinen Ex-Klub Sturm in der Startformation zu stehen. „Ich denke, der Trainer wird einige Positionen neu besetzen. Einige Burschen brauchen ein paar Ruhetage, sie haben bisher eine unglaubliche Saison gespielt“, sagt der Mittelfeldspieler und erklärt: „Einige müssen jetzt aufpassen, nicht die mentale und körperliche Spannung zu verlieren.“ Er werde mithelfen, dass dies nicht passieren wird. „Ich pushe jeden, der es braucht. Wir haben das erste von drei Zielen verpasst. Jetzt wollen wir unser zweites Ziel am Sonntag erreichen“, sagt der 41-fache ÖFB-Teamspieler. Sprich: Salzburg möchte am Sonntag den Titel sichern, ein Unentschieden würde den Mozartstädtern reichen.

Wir haben das erste von drei Zielen verpasst. Jetzt wollen wir unser zweites Ziel am Sonntag erreichen. Christoph Leitgeb

Über Trainer redet Leitgeb „erst dann, wenn sie weg sind. Aber bei Rose mache ich eine Ausnahme. Er ist ein Spitzentyp. Fachlich top und menschlich unschlagbar. Wir haben eine super Truppe, aber er hat großen Anteil an den Erfolgen in der Saison“, sagt Leitgeb, der mit Salzburg das fünfte Double in Folge holen möchte.