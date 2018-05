Facebook

Der Chef bei der Arbeit: Mario Barth tätowierte selbstverständlich selber mit - will sich später aber auch noch unter die Nadel legen ... © ballguide/Pajman

An die Nadeln, fertig los: Mit einem Countdown wurde um Punkt 11 Uhr gestartet. 20 Tätowierer aus Amerika, Neuseeland, Deutschland, Griechenland und natürlich Österreich hatten die Nadeln gezückt und auch die Sturm-Fans waren bereit - (wahrscheinlich weit) mehr als 333 Sturm-Tattoos sollen heute Freitag im neuen Flagshipstore in der Grazer Kärtnerstraße 190 entstehen. Ein riesiger logistischer Aufwand, wie Tattoo-Ikone Mario Barth erklärt: "Das war viel Arbeit. Wir hatten tausende Anmeldungen, mehr als 600 schaffen wir aber wohl nicht. Dann mussten natürlich 600 Einverständniserklärungen unterschrieben werden, 600 Vorlagen vorbereitet und so weiter. Bei der Auswahl der Tätowierer, die am Rekord teilnehmen, ließ sich Barth auch nicht lumpen: "Wir haben auf der ganzen Welt Spitzenleute gesucht, die auch sicher schnell genug und zudem auf Linienführung spezialisiert sind."

