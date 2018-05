Das Finale des Uniqa-Cups in Klagenfurt am 9. Mai ist ein echter Renner - mit dem Vorteilsclub der Kleinen Zeitung können Sie dabei sein! Wir verlosen 100 x zwei Karten für den Schlager zwischen dem SK Sturm und dem FC Salzburg.

2010 war das Klagenfurter Stadion ganz schwarz-weiß - auch heuer? © GEPA

Das Jahr 2010 ist unvergessen – der Moment, in dem Mario Haas die Cup-Trophäe als Kapitän des SK Sturm nach dem Finalsieg über Wiener Neustadt endlich in den Klagenfurter Himmel stemmen durfte. Nicht nur dieser Moment macht dieses Finale so besonders – es war der "Sturm auf Klagenfurt" mit Fan-Karawane davor und auch die Choreografie der Grazer Fans, die so beeindruckende Bilder lieferte.

Und so wie es aussieht, wird auch das Cupfinale 2018 am 9. Mai zwischen dem SK Sturm und den Europacup-Helden von Red Bull Salzburg ein schwarz-weißes Fest werden. Mehr als 20.000 Tickets sind schon verkauft, der Großteil davon ging an Anhänger der Grazer – nur rund 2000 Karten sind für Salzburger Fans reserviert. Und weil das Finale tatsächlich ein echtes Fußballfest werden soll, wollen wir dafür sorgen, dass noch mehr Anhänger kommen.

Die Kleine Zeitung verlost unter allen Vorteilsclub-Mitgliedern deswegen 100 x 2 Eintrittskarten für das Endspiel des österreichischen Uniqa-Cups. Was man dafür tun muss? Einfach mitspielen, bis zum 6. Mai!

Kleine-Zeitung-Vorteilsclub-Gewinnspiel

für das ÖFB-Uniqa-Cupfinale am 9. Mai in Klagenfurt:

Mitspielen unter: www.kleinezeitung.at/vorteilsclub

Teilnahmeschluss: 6. Mai 2018.

Die Gewinner werden per E-Mail verständigt.