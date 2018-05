700 Tickets kann Sturm noch für das Cup-Finale am 9. Mai verkaufen. Wer keine dieser Karten ergattern kann, soll nicht verzagen - direkt über den ÖFB geht noch einiges mehr.

© GEPA pictures

28.500 Zuschauer haben beim Cup-Finale in Klagenfurt zwischen Sturm und Salzburg am 9. Mai Platz im Stadion. Und die Wörthersee-Arena wird erstens ziemlich voll werden und zweitens vor allem mit Sturm-Fans gefüllt sein. Wie schon beim Cup-Finale 2010 wird die Kärntner Landeshauptstadt ganz in schwarz und weiß getaucht sein.

700 Tickets können für das Finale noch über den SK Sturm erworben werden, 700 Tickets also, für den ausgewiesenen Bereich für Sturm Fans. Das sind der Unterrang Ost, Oberrang Ost, Unterrang Süd und Oberrang Süd im Stadion in Klagenfurt. Wobei die beiden Süd-Tribünen als Fansektor ausgewiesen sind und der Oberrang Süd bereits ausverkauft ist.

Die Karten für den Fanbereich (Torseite) kosten einheitlich 20 Euro, auf der Ostseite sind Tickets zwischen 12 und 34 Euro zu haben. Wenn diese 700 Tickets von Sturm ebenfalls verkauft sind (Tickets sind im Fanshop der Hans-Sachs-Gasse zu erwerben), können noch Karten im "Neutralen Bereich" gekauft werden - da allerdings nur direkt beim ÖFB.