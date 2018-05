Facebook

Der Sturm-Vorstand mit Stadtrat Kurt Hohensinner © GEPA pictures

Im Vorjahr hat es das Treffen am 1. Mai in dieser Form das erste Mal gegeben. Sturm Graz will aus dem Treffen am Tag der Gründung des Vereins aber einen fixen Termin im Kalender der Sturm-Fans machen.

Im Augarten wurde am 1. Mai 1909 Sturm Graz gegründet und aus diesem Grund wird heuer jene Stele fixiert, die im Vorjahr bei der Veranstaltung das erste Mal der Öffentlichkeit präsentiert wurde. "Im letzten Jahr haben wir bereits beschlossen, dass wir an diesem Ort eine Tafel aufstellen möchten. Nach langen Amtswegen hat es endlich geklappt", berichtet Vorstandsmitglied und Vereinshistoriker Herbert Troger. "Die Gründer des SK Sturm haben alle im Gebiet um den Augarten gewohnt, er war also die echte Gründungsstätte des Vereins. Daran sollte die Stele erinnern."

Um 11 Uhr beginnt die Veranstaltung an der Südseite des Augartens. Auch Vereinspräsident Christian Jauk hat sein Kommen zugesagt.

Sturm Graz: Eine Gedenktafel erinnert an die Gründung von Sturm Graz Sturm-Präsident Christian Jauk. (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Hans Oberlaender) Jauk mit Geschäftsführer Sport Günter Kreissl. (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Hans Oberlaender) Jauk mit Sport-Stadtrat Kurt Hohensinner und Vorstandsmitglied Herbert Troger. (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Hans Oberlaender) Die selben - Vorstand und Aufsichtsrat Ernst Wustinger hat sich zur Runde gesellt. (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Hans Oberlaender) Zahlreiche Fans sind in den Augarten gekommen. (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Hans Oberlaender) Und lauschten den Worten von Christian Jauk. (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Hans Oberlaender) Und denen von Kurt Hohensinner. (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Hans Oberlaender) Und auch Sturm-Historiker Herbert Troger berichtete. (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Hans Oberlaender) Da waren vermutlich auch für das Geschäftsführer-Duo Günter Kreissl und Thomas Tebbich neue historische Anekdoten dabei. (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Hans Oberlaender) Kurt Hohensinner und Christian Jauk enthüllten gemeinsam die Gedenktafel. (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Hans Oberlaender) (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Hans Oberlaender) (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Hans Oberlaender) (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Hans Oberlaender) 1/13