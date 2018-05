Beichler bleibt am Ball Daniel Beichler über den 4:2-Sieg gegen Rapid

Im Kampf um die Europacup-Plätze klären sich in der Fußball-Bundesliga die Fronten. So spricht etwa nach der 32. Runde vieles dafür, dass Rapid die Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation verpassen wird.