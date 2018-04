Facebook

Wer war für Sie der beste Sturmspieler? © GEPA pictures

Sturm siegte 4:2 gegen Rapid Wien und ist voll auf Vizemeister-Kurs. Trainer Heiko Vogel sprach sogar von der besten Partie unter seiner Regie. Emeka Eze traf gleich doppelt, Peter Zulj erzielte das dritte Tor der Grazer und James Jeggo mit seinem ersten Pflichtspieltor für die Grazer den Sack zu (lesen Sie hier den Spielbericht).

Sturm war über 90 Minuten die bessere Mannschaft, spielte defensiv konsequent und nutzte die zahlreichen Ballverluste von Rapid Wien eiskalt aus. Zulj sprach sogar davon, dass das Spiel 7:0 gewonnen hätte werden können.

Logisch, dass die Stimmung gut ist. Sechs Punkte Vorsprung auf den dritten Platz und Cup-Finale - in Graz darf getrost von einer gelungenen Saison gesprochen werden.

Aber: Wer hat sich für Sie im Spiel gegen Rapid besonders hervorgetan? Stimmen Sie jetzt ab.

Wer ist für Sie der Spieler des Spiels gegen Rapid? Jörg Siebenhandl Dario Maresic Lukas Spendlhofer Marvin Potzmann Fabian Koch Peter Zulj James Jeggo Stefan Hierländer Thorsten Röcher Deni Alar Emeka Eze

