Wenn der SK Sturm und Rapid aufeinander treffen, ist für viel Brisanz auf und abseits des Rasens gesorgt. Wir blicken auf die besten Sturm-Siege gegen die Hütteldorfer aus der jüngeren Vergangenheit zurück, um Sie auf das heutige Schlagerspiel einzustimmen.

Rapid - Sturm 1:5

15. September 2007, Rapid gegen Sturm im mit 16.700 Plätzen ausverkauften Gerhard-Hanappi-Stadion. Rapid hat Anstoß, doch nur 15 Sekunden später jubelt Sturm. Mario Haas spielte seine Schnelligkeit aus und ließ Helge Payer im Tor der Hütteldorfer keine Chance. Was folgte, waren denkwürdige 90 Minuten. Zwei Mal Klaus Salmutter sowie je ein Mal Jürgen Säumel und Samir Muratovic sorgten für einen 5:1-Erfolg in Wien, der wohl noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Sturm - Rapid 3:3

2. April 2011, Sturm trifft zu Hause im ausverkauften Stadion Liebenau auf Rapid. Bereits nach zehn Minuten bringt Patrick Wolf die Hausherren in Führung. Das war es dann aber vorerst von den Schwarz-Weißen. Boris Prokopic, Hamdi Salihi und Steffen Hofmann drehen die Partie, stellen auf 1:3 aus Sicht der Grazer. Doch dann schlagen Imre Szabics und Roman Kienast binnen zwei Minuten zurück, stellen auf 3:3. Später sagen die Protagonisten, dass diese Partie im Kampf um den Meistertitel, den Sturm wenige Wochen später gewinnt, entscheidend gewesen ist.

Rapid - Sturm 1:2

27. November 2016, der SK Rapid empfängt den SK Sturm zum ersten Mal im neuen Allianz Stadion. Nicht weniger als 25.452 wollen sich dieses Spitzenspiel anschauen. Und sehen einen Sturm-Sieg. Charalampos Lykogiannis stellt per Traumfreistoß auf 1:0 für die Steirer. Den zwischenzeitlichen Ausgleich durch Giorgi Kvilitaia macht Marc Andre Schmerböck in der 81. Minute vergessen. Die mehr als 2000 mitgereisten Sturm-Fans kennen kein Halten mehr.

Sturm - Rapid 3:2 nach Verlängerung

Es ist erst wenige Tage her: Sturm trifft im Cup-Halbfinale am 18. April 2018 zu Hause auf den SK Rapid. Die Merkur Arena ist bist auf den letzten Platz gefüllt, die Stimmung elektrisierend. Was folgt, sind 120 Minuten Fußball pur! Bright Edomwonyi bringt Sturm nach einem unglaublichen Antritt in Führung, Louis Schaub gleicht aber aus. Nur vier Minuten später erhöht Edomwonyi auf 2:1. Wieder gleicht Rapid aus, Kvilitaia trifft. Es geht in die Verlängerung, wo Emeka Eze in der 102. Minute zum 3:2 trifft und Sturm so ins Cupfinale befördert.