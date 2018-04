Klare Ansage"Nur wegen ein paar Cent mehr wechsle ich sicher nicht"

Facebook

© GEPA pictures

Zum zweiten Mal innerhalb von zwölf Tagen kommt es zu dem Spitzenspiel im österreichischen Fußball. Der SK Sturm empfängt heute (16.30 Uhr) den SK Rapid. Teil eins haben die Grazer in Form eines 3:2-Sieges nach Verlängerung für sich entschieden. In einem Spiel, das "sich keinen Verlierer verdient hat", wie Sturm-Trainer Heiko Vogel direkt nach der Partie sagte. Die Enttäuschung bei den Wienern war naturgemäß groß. Einige Grün-Weiße mussten noch auf dem Platz getröstet werden, darunter auch Thomas Murg.

"Das hat richtig weh getan. Aber das Spiel ist abgehakt, jetzt schauen wir auf das Duell am Sonntag, das wollen wir gewinnen", sagt der Offensiv-Allrounder. Unnötige Eigenfehler und zu wenig Effizienz vor dem Tor haben nach Ansicht des 23-Jährigen zu der Niederlage geführt. Effizienz, mit der die Hütteldorfer in der Meisterschaft vor allem in den jüngsten Spielen glänzten. Fünf Liga-Siege in Serie mit einem Torverhältnis von 19:5 zeigen die aktuelle Leistungsstärke der Grün-Weißen. "Wir haben einen guten Lauf. Den wollen wir in Graz fortführen. Wenn wir gewinnen, ist der Kampf um Platz zwei eröffnet. Sollte es ein Unentschieden geben oder gewinnen die Grazer, werden wir sie nicht mehr einholen. Deshalb werden wir alles geben, um die Meisterschaft wieder spannend zu machen und unsere Fans zu belohnen", sagte Murg, der in der aktuellen Saison bislang zehn Tore (Liga und Cup) für Rapid erzielen konnte.

Seine eigenen Leistungen möchte er aber nicht bewerten. "Das sollen andere tun", sagt er. Teamchef Franco Foda ist die positive Entwicklung des 23-Jährigen in der jüngeren Vergangenheit sehr wohl aufgefallen. "Wenn das so ist, freut mich das", sagt Murg. Auch er würde gerne einmal im rot-weiß-roten Trikot einlaufen. "Aber das geht nur mit konstant guten Leistungen", weiß der Bärnbacher.

Und ein etwaiges Auslandsengagement steht nicht auf der To-do-Liste? "Ich habe bei Rapid einen laufenden Vertrag, mir gefällt es hier gut. Wenn sich etwas ergeben sollte, denke ich darüber nach. Nur wegen ein paar Cent mehr wechsle ich sicher nicht. Das Gesamtpaket muss passen. Für mich und meine Familie."