© APA/ERWIN SCHERIAU

Nichtbefolgung der Anordnung eines Spieloffiziellen und unsportliches Verhalten gegenüber einem Spieloffiziellen. Sturm-Trainer Heiko Vogel wurde vom Strafsenat der Bundesliga zu einer Geldstrafe in der Höhe von 1500 Euro verurteilt. Eine durchaus hohe Strafe für ein Erstvergehen in der Liga. Die Aussage gegenüber dem vierten Offiziellen, Julian Weinberger, im Spiel gegen Salzburg (2:4) hatte es aber auch in sich. "Zahlen die euch, oder was?", fauchte Vogel Weinberger an. Damit meinte der Trainer die vermeintlichen Fehlentscheidungen, die Schiedsrichter Harald Lechner getroffen haben soll. Direkt nach dem Spiel folgte Vogels Entschuldigung beim Referee.