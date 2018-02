In einem sehenswerten Spiel unterlag der SK Sturm Spitzenreiter Salzburg mit 2:4. Heiko Vogel wurde auf die Tribüne geschickt. Christian Schulz und Thomas Schrammel sahen die gelb-rote Karte.

© GEPA pictures

Im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga zwischen dem SK Sturm und Salzburg setzte sich der Tabellenführer mit 4:2 (1:1) durch. 7157 Zuseher erlebten eine rassige Partie. Damit liegt der Meister in der Tabelle bereits zehn Punkte vor dem ersten Verfolger aus der Steiermark.

In der ersten Spielhälfte tat sich zu Beginn nicht viel. Das änderte sich in der 37. Minute schlagkräftig. Emeka Eze, im Angriff statt Deni Alar aufgeboten, startete einen Sololauf und bediente Stefan Hierländer mit einem Stanglpass ideal - 1:0. Kurz vor der Pause wurde die Stimmungslage etwas getrübt. Bundesliga-Toptorjäger Manus Dabbur sorgte wenige Sekunden vor dem Pausenpfiff für den Ausgleich.

Salzburg zeigte seine Klasse

Nach dem Pausentee hatten die Grazer die erste gute Chance. Peter Zulj schoss aber von der Strafraumgrenze drüber. Besser machte es einmal mehr Dabbur. In der 57. Minute schoss der Israeli sein 16. Saisontor und brachte die Mozartstädter mit 2:1 in Führung. Fredrik Gulbrandsen erhöhte in der 73. auf 3:1 für den Europa-League-Achtelfinalisten.

Salzburg ist gnadenlos effizient. Aber das war unser bestes Spiel im Frühjahr. Ich bin zu 100 Prozent zufrieden mit der Leistung. Sturm-Trainer Heiko Vogel

Mit dem Gefühl, dass wir sehr dominant sind, haben wir in der ersten Hälfte etwas nachgelassen. Aber dann haben wir das gedreht, Hut ab vor der Mannschaft. Ich bin glücklich. Salzburgs Trainer Marco Rose

Heiß wurde es noch einmal.erzielte mit einem Volleytreffer der Marke "Tor des Monats" den Anschlusstreffer (75.) zum 2:3. Wenig später (78.) wurde Sturm-Trainerauf die Tribüne geschickt, weil er zum zweiten Mal eine Wasserflasche erbost zu Boden warf. Gulbrandsen sorgte in der 84. Minute für den Endstand.sah in der Schlussminute wie(83.) zuvor die gelb-rote Karte.