Spitzenspiel zwischen Sturm und Salzburg: Hierländer bringt den SK Sturm in der 37. Minute mit 1:0 in Führung. Munas Dabbur dreht in der 44. bzw. 57. Minute die Partie. Gulbrandsen erhöhte auf 3:1 (74.). Röcher sorgt für den Anschlusstreffer (75.). Gulbrandsen (85.) trifft zum 4:2.

© GEPA pictures

Der SK Sturm empfängt (hier geht es zum Liveticker) im Bundesliga-Spitzenspiel Meister und Tabellenführer Salzburg und hofft auf den ersten Sieg im Frühjahr.

Für Salzburg-Spieler Stefan Lainer könnte heute durchaus eine Vorentscheidung fallen. "Wenn wir gewinnen, haben wir einen schönen Polster von zehn Punkten und sind nur noch schwer einzuholen. Wenn wir aber verlieren, kann sich das Blatt schnell wieder drehen. Vier Punkte sind nichts. Wir haben in den ersten drei Frühjahrsrunden auch acht Punkte mehr gemacht als Sturm", sagt der ÖFB-Teamspieler.

Deni Alar, der Sturm-Angreifer, der bei der einzigen Niederlage Salzburgs in dieser Saison, am 27. August 2017 in Graz, das Goldtor zum 1:0 erzielt hat, sagt: "Der Auftakt war schlecht, aber gegen Rapid haben wir wieder unser wahres Gesicht gezeigt. Wenn wir so auftreten und zusätzlich unsere Chancen nützen, ist etwas möglich. Wir müssen richtig Gas geben und Salzburg die Lust am Fußball nehmen", sagt der 28-Jährige.

Sturm-Trainer Heiko Vogel hat sicih bei seiner Aufstellung für folgende Formation entschieden: Siebenhandl; Spendlhofer, Maresic, Schulz; Koch, Lovric, Zulj, Schrammel; Hierländer, Eze, Röcher. Somit gibt es nur eine Umstellung von einer Position im Vergleich zum 1:1 bei Rapid Wien. Emeka Eze stürmt für Deni Alar.

Unsere STARTAUFSTELLUNG gegen @SKSturm // Our STARTING XI to face SK Sturm Graz: #STURBS pic.twitter.com/PZzic5zRC7 — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) 25. Februar 2018