Martin Ovenstad zieht es für Spielpraxis in seine Heimat Norwegen. © GEPA pictures / M. Hoermandinger

Beim 4:0 Testspielsieg gegen Kalsdorf fehlte ein Sturm-Spieler bereits. Der 23-jährige Norweger Martin Ovenstad weilt zurzeit in seiner Heimat und wird in dieser Saison nicht mehr für die Grazer auflaufen. Der junge Mittelfeldspieler wechselt leihweise bis Sommer zu Stabaek IF in die norwegische "Eliteserien", wo das Transferfenster noch geöffnet ist. Nach nur fünf Einsätzen seit Jänner 2017 soll Ovenstad in der 1. norwegischen Liga Spielpraxis sammeln. Der Norweger hat bei Sturm noch Vertrag bis 2019.

"Der Konkurrenzkampf auf der zentralen Mittelfeld-Position ist in unserem Kader sehr groß. Trotz seiner Qualitäten hat es für Martin aus verschiedensten Gründen bisher nur selten für Einsätze gereicht. Nun ist es unser gemeinsames Ziel durch die Leihe die Wahrscheinlichkeit auf Spielzeit für ihn zu erhöhen", erklärte Sturm-Graz-Geschäftsführer Günther Kreissl die Beweggründe.

Klarer Sieg gegen Kalsdorf

Auch ohne Ovenstad setzte sich Sturm klar gegen Kalsdorf durch. Es trafen Jakob Jantscher, Deni Alar, Marc Schmerböck und Bright Edomwonyi. Stürmer Fabian Schubert kam außerdem zu einem ungewohnten Einsatz als Verteidiger. "Fabian ist für seine Größe beweglich und schnell. Als Stürmer leigt es nicht so fern, dass man verteidgen kann, weil man weiß, wie sich ein Stürmer bewegt. Er hat die Aufgabe mit Bravour erledigt", sagte Sturm-Coach Heiko Vogel.