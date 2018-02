Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ivica Vastic © APA/ERWIN SCHERIAU

Nach der Verpflichtung von Thomas Letsch als Cheftrainer bei der Wiener Austria scheint der Bundesligist auch schon einen weiteren neuen Coach engagiert zu haben: Laut Sky wird Ivica Vastic neuer Trainer der U16. Denn der bisherige U16-Coach, Roman Stary, ist ab sofort Co-Trainer von Letsch.

Der Sohn von Ivica Vastic, Toni, spielt übrigens auch bei der Wiener Austria. Er kam in der Bundesliga heuer zwei Mal zum Einsatz. In der Regionalliga Ost erzielte der 25-Jährige in dieser Saison neun Einsätzen zwei Tore.