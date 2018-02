Facebook

© GEPA pictures

Thorsten Fink ist nicht mehr Trainer der Wiener Austria. Das hat Geschäftsführer Markus Kraetschmer gegenüber dem Kurier bestätigt. Am Vormittag wäre der Deutsche darüber in Kenntnis gesetzt worden. Überraschend kommt die Trennung nicht - die Austria präsentiert sich in der Liga schwach wie nie zuvor. "Wir sind zum Schluss gekommen, dass wir jetzt Maßnahmen setzen müssen, um den Turnaround zu schaffen. Wir haben noch zwölf Runden und glauben an unsere Chance, deswegen haben wir diese Veränderung vorgenommen", wird Kraetschmer auf der klubeigenen Seite zitiert.

Nachdem zum Abschluss der Hinrunde Sturm Graz 1:0 besiegt wurde, schöpfte man Hoffnung, Fink könnte doch der richtige für das Amt des Trainers sein. Der Rückrunden-Auftakt gestaltete sich aber denkbar unglücklich. Zuerst spielte die Austria im Derby gut und erreichte ein 1:1, musste dann aber Niederlagen gegen LASK, Mattersburg und die Admira hinnehmen. Und während die drei Teams mit wesentlich weniger Budget um die Europa-League-Plätze spielen, ist die Austria näher bei Tabellenschlusslicht St. Pölten als beim Zweiten Sturm Graz.

Zwei Mal Europa League und gute Transfererlöse

"Unser Dank gilt Thorsten Fink, der in den vergangenen zweieinhalb Jahren sehr erfolgreich bei uns gearbeitet hat, einmal Dritter und Zweiter war und uns zweimal in die Gruppenphase der Europa League geführt hat. Zudem haben wir tolle Transfererlöse in dieser Zeit gemeinsam erzielen können", zieht Sportdirektor Franz Wohlfahrt dennoch positiv Bilanz.

Trainer Thorsten Fink von seinen Aufgaben entbunden - Alle Infos jetzt ▶️ https://t.co/zCXPn6AAij#faklive — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) February 25, 2018

Nach der Niederlage in der Süstadt sagte Fink selbst: "Mein Standing im Verein wird nicht größer." Resignierend, so als würde er mit dem Ende seiner Ära rechnen. Er sprach bereits von zwei schönen Jahren, die er in Wien verbrachte - so als wolle er sich bereits verabschieden.

Die Austria-Trainer seit 1990 28. März 1990 - 9. Juni 1992: Herbert Prohaska

1992/93: Hermann Stessl

1993/94: Josef Hickersberger

1994/95: Egon Coordes (GER)

1995/96: Horst Hrubesch (GER)

Juni 1996 - April 1997: Walter Skocik

26. April 1997 - 9. April 1998: Wolfgang Frank (GER)

9. April 1998 - 17. Mai 1998: Robert Sara (4 Spiele)

17. Mai 1998 - 2. April 1999: Zdenko Verdenik (SLO)

2. April 1999 - 30. Mai 1999: Friedl Koncilia (Sportdirektor)

30. Mai 1999 - 3. Mai 2000: Herbert Prohaska

4. Mai 2000 - 31. Mai 2000: Ernst Baumeister

1. Juni 2000 - 12. März 2001: Heinz Hochhauser

12. März 2001 - 12. August 2001: Arie Haan (NED)

12. August 2001 - 21. Dezember 2001: Walter Hörmann/Toni Pfeffer

22. Dezember 2001 - Mai 2002: Dietmar Constantini

2. Juni 2002 - 4. Oktober 2002: Walter Schachner

4. Oktober 2002 - 2. Juni 2003: Christoph Daum (GER)

4. Juni 2003 - 24. März 2004: Joachim Löw (GER)

24. März 2004 - 6. Mai 2005: Günter Kronsteiner (Sportmanager, ab 30. März mit Lars Söndergaard/DEN als "Spartentrainer")

6. Mai 2005 - 23. Oktober 2006: Peter Stöger/Frenkie Schinkels (Stöger ab 11. Dezember 2005 ausschließlich Sportdirektor)

23. Oktober 2006 - 19. März 2008: Georg Zellhofer

20. März - Saisonende 2007/08: Dietmar Constantini

21. Mai 2008 - 21. Dezember 2011: Karl Daxbacher

9. Jänner 2012 - 31. Mai 2012: Ivica Vastic

1. Juni 2012 - 12. Juni 2013: Peter Stöger

17. Juni 2013 - 16. Februar 2014: Nenad Bjelica (CRO)

16. Februar - 12. Mai 2014: Herbert Gager

27. Mai 2014 - 22. März 2015: Gerald Baumgartner

22. März 2015 - Saisonende 2014/15: Andreas Ogris (interimistisch)

28. Mai 2015 - 25. Februar 2018: Thorsten Fink (GER)

Nach seiner Entlassung sagt Fink: "Das Positive überwiegt, denn wir hatten erfolgreiche Jahre. Zuletzt haben aber die Ergebnisse nicht gepasst und da hat man als Klub keine Zeit, um wochenlang auf eine Verbesserung zu warten. Ich wünsche dem Klub alles Gute für die Zukunft."

Legendär ist Finks emotionaler Ausbruch gegenüber Rainer Pariasek und ORF-Experten Peter Hackmair.

Auf Twitter haben sich Fans bereits zum Wunschkandidaten geäußert.

Danke Thorsten für 2 1/2 erfolgreiche Jahre bei den Veilchen, 2 x Europa League Gruppenphase und viele schöne violette Momente! Alles gute und Viola per Sempre 💜 — Wolfgang Katzian (@katzianw) February 25, 2018