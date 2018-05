Facebook

Christoph Freund tröstete seine Spieler - wie hier Hee Chan Hwang © GEPA pictures

AAuch Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund hat am Donnerstagabend gelitten. Das Halbfinal-Aus in der Europa League gegen Olympique Marseille trotz starker Leistung nahm den 40-jährigen sichtlich mit, er schwankte zwischen Trauer, Ärger und Stolz. "Es war Leidenschaft pur, gepaart mit so viel fußballerischer Qualität", sagte Freund und gab sich kämpferisch: "Verlieren ist nicht in unserer DNA".

Auch Freund haderte nach dem 2:1 n.V. mit der Entscheidung von Schiedsrichter Sergej Karasew, der in der 115. Minute auf den folgenschweren Eckball entschied. Ein Fehler, war der Ball doch von einem Marseille-Spieler ins Toraus abgefälscht worden. "Bitter, dass da so viele Schiedsrichter herumstehen und sich nicht einmischen, obwohl sie es eigentlich sehen müssen", meinte Freund. "Das kann ich nicht nachvollziehen. Dass der Hauptschiedsrichter nicht immer alles oder etwas falsch sieht, das ist so. Aber warum sind dann die anderen da?" Da half es auch wenig, dass der russische Spielleiter "es nicht mit Absicht getan" hat.

Stefan Lainer: "Ist der an der Linie nicht dafür da?"

Die Szene schmerzte umso mehr, als Salzburg zuvor das 0:2 aus dem Hinspiel mit einer energetischen Leistung wettgemacht hatte und dem Aufstieg nahe schien. "Hut ab, vor der ganzen Truppe. Wir hätten uns das verdient, waren die bessere Mannschaft", war Freund überzeugt. "Die zweite Hälfte war unfassbar. Welche Intensität wir abgeliefert haben. Die ganze Energie im Stadion. Das habe ich noch kaum erlebt. Es war ein unglaublicher Fußballabend, der leider nicht gekrönt wurde."

Zum Kommentar: "Sie haben ein Land bewegt"

Freund war sich sicher. "Es war ein Abend, an den wir uns noch ganz lange zurückerinnern werden." Vor dem wichtigen Doppel gegen Sturm Graz am Sonntag in der Liga und am Mittwoch im Cupfinale muss wohl noch Trauerarbeit geleistet werden. "Die Enttäuschung ist riesig. Wenn man in der Kabine ist, die Jungs weinen. Es ist schwer, damit umzugehen", berichtete Freund.

Die Gefühlsschwankungen des Mannes, der sein Amt seit 2015 innehat, waren nicht zu überhören. "Ich bin ganz, ganz stolz auf den ganzen Verein. Wahnsinn, was in diesem Jahr entstanden ist", versuchte er die vergangenen Monate in Wort zu fassen. Monate, in denen namhafte Gegner wie Real Sociedad, Borussia Dortmund und Lazio Rom ausgeschaltet wurden. Und er versuchte, der Situation noch etwas Positives abzugewinnen: "Im Leben ist immer alles für etwas gut, wir wissen derzeit halt noch nicht wofür."

Angesichts einer sensationellen Europa-League-Saison war klar, dass auch die Frage nach der Zukunft einer Mannschaft "mit unglaublichem Potenzial" im Raum stand. Können die "Bullen" etwa Erfolgscoach Marco Rose oder Schlüsselspieler wie Diadie Samassekou, Duje Caleta-Car oder Amadou Haidara halten? "Das Ziel ist natürlich, dass so viele Spieler wie möglich bleiben. Uns ist aber auch klar, dass es eine große Nachfrage geben wird", betonte Freund.