© (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Christian Walgram)

Salzburg hadert mit dem Schiedsrichter. Sergey Karasev entschied in der 116. Minute auf Eckball - nur er weiß warum. Dimitri Payet brachte den Ball zur Mitte, Rolando schoß Marseille ins Finale.

"Ich kritisiere normalerweise keine Schiedsrichter. Aber uns wird dort ein klarer Elfmeter vorenthalten und heute gibt es einen Eckball, der keiner war. Ich denke mir: Muss der da nicht schauen? Ist er nicht deshalb da?", sagte Stefan Lainer nach dem Schlusspfiff.

Marco Rose, bekannt als Diplomat, fand ähnlich klare Worte wie sein Rechtsverteidiger: "Was soll ich dazu sagen? Ich weiß nicht was der auf der Linie macht. In einer Bundesliga-Saison gleicht sich sowas aus. Aber jetzt haben wurden uns in zwei Spielen die Dinge weggepfiffen gekriegt." Rose meinte damit den fehlenden Elfmeterpfiff in Marseille.

Kapitän Alexander Walke denkt sogar noch weiter zurück und erinnert an Rijeka - da wurde Salzburg in der Champions-League-Qualifikation vom Unparteiischen nicht fair behandelt. "Es ist schwer zu akzeptieren im Moment. Jedes Spiel die gleiche Scheiße. Er (Schiedsrichter, Anm.) verlangt von uns in der Halbzeit Respekt, und wir bekommen gar nichts."

Dass kurz vor der 90. Minute Duje Caleta-Car den Ball mit der Hand spielte und der Elfmeterpfiff ausblieb - davon sprach auf Salzburgs Seite freilich niemand. Nachvollziehbar - so kurz nach einem so jähen Ende einer unglaublichen Europa-League-Saison.

Der schlechteste Sieg, den man sich wünschen kann

"Das ist der schlechteste Sieg, den man sich wünschen", sagte Lainer. "Wir sind sehr weit gekommen und haben gute Leistungen geboten. Jetzt müssen wir versuchen, es zu verarbeiten. Es wird uns spätestens dann wieder ärgern, wenn wir das finale zuhause vor dem fernsehen schauen müssen. Jetzt heißt es Kräfte sammeln und uns auf die Liga und den Cup fokussieren."

"Ich denke, dass die bessre Mannschaft ausgeschieden ist. Es war eine überragende Saison für uns wir dürfen stolz sein. Es hat heute einige fragwürdige Entscheidungen. Im Hinspiel war das nicht anders. Aber das sind Tatsachenentscheidungen, mit denen müssen wir umgehen. Die Begeisterung im Land macht uns stolz. Ich bin enttäuscht, können uns aber nichts vorwerfen. Es gibt Schiedsrichter, sonst würden Spiele chaotisch ablaufen. Die haben aber heute nicht ihren besten Tag gehabt", sagte Xaver Schlager.