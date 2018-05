Facebook

© (c) AP (Matthias Schrader)

Ein 0:2 muss Salzburg heute im eigenen Stadion umdrehen um ins Europa-League-Finale nach Lyon fahren zu dürfen. Ein schwieriges aber kein unmögliches Unterfangen, die Bullen von Marco Rose haben heuer schon mehrfach bewiesen, wozu sie in der Lage sind.

Und daher schenkt der Leipziger auch einer Elf das Vertrauen, die gar nicht so überraschend ist. Lediglich eine Position war so nicht zu erwarten. Alexander Walke steht wie immer im Europa-League-Tor der Bullen, die Viererkette ist ident. Stefan Lainer, Andre Ramalho, Duje Caleta-Car und Andreas Ulmer spielen hinten. Davor die Bullen-Raute Amadou Haidara, Diadie Sammassekou, Xaver Schlager und Valon Berisha. Und ganz vorne Munas Dabbor und Fredrik Gulbrandsen - und nicht Hee-Chan Hwang. Das kam in der K.o.-Phase erst einmal vor, als Hwang in Rom gegen Lazio gesperrt war.

Mit folgender Elf spielt Olympique Marseille: Mittelstürmer Konstantinos Mitroglu spelt nicht.

