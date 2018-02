Facebook

Salzburg trifft in der Europa League auf Dortmund © GEPA pictures

Salzburg trifft im Achtelfinale der Europa League auf Dortmund und wie erwartet ist der Andrang auf die Tickets riesengroß. Das Hinspiel in Deutschland bestreiten die Bullen am 8. März, das Rückspiel findet am 15. März statt. Und für die Partie in der Red-Bull-Arena hat heute der Verkauf für Dauerkartenbesitzer begonnen. Die Menschen sind trotz Kälte Schlange gestanden. Bereits eine Stunde vor Öffnung des Tickets-Centers warteten schon rund 100 Personen.

Seit der Auslosung gab es bereits Anfragen für mehr als 20.000 Tickets, das Interesse an VIP-Karten überschreitet die Kapazität der Arena um das Vierfache.

Das Vergabeverfahren

Daher gibt es auch ein Vergabeverfahren für Tickets, das der Verein nun veröffentlicht hat: So ist es eben Dauerkartenbesitzern ab heute möglich zwei Tickets zu erhalten. Ab 5. März können zudem Fanklub- und Bullidikidz-Klub-Mitglieder Karten erwerben. Danach (ab 7. März) haben noch Ticketkäufer der aktuellen Saison die Chance, sich dieses Spitzenspiel live im Stadion zu sehen. Der freie Verkauf beginnt am 9. März.

Die Salzburger warnen jedoch bereits vor gefälschten Tickets: "Da es bereits jetzt schon jede Menge illegale Drittanbieter und Websites gibt (obwohl der Verkauf erst morgen beginnt!), raten wir tunlichst von einem solchen Ticketkauf (z. B. über Viagogo) ab!", steht es auf der Webseite.