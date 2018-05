Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Leipzig trifft am Samstag (15,.30 Uhr) auf Wolfsburg, der Steirer Marcel Sabitzer (2. von links) fehlt nach wie vor verletzt © AP

Es steht viel am Spiel für RB Leipzig: Das Team des steirischen Trainers Ralph Hasenhüttl kämpft morgen im Heimspiel gegen Vfl Wolfsburg und im abschließenden Duell mit Hertha um die Qualifikation für die internationale Fußballbühne.

Wie genau es die Leipziger mit der Gegnerbeobachtung vor der entscheidenden Saisonphase nehmen, bestätigt nun ein Vorfall aus Teistungen. Die "Bild" berichtet, dass ein Leipzig-Spion beim geheimen Trainingslager von Wolfsburg erwischt wurde. Sicherheitskräfte haben demnach einen Nachwuchs-Videoanalysten im Gebüsch auf frischer Tat ertappt und ihn weggeschickt.

Hasenhüttl versucht, "alle mitzunehmen"

Hasenhüttl selbst hat vor dem Spiel gegen Wolfsburg seine Mannschaft mit einer Rede und einigen Einzelgesprächen auf das wichtige Heimspiel im Kampf um den Einzug in den internationalen Wettbewerb eingestimmt. "Ich habe einfach versucht, alle mitzunehmen in unserer jetzigen Situation", sagte der Trainer des kriselnden deutschen Fußball-Vizemeisters am Donnerstag.

Der Steirer gab sich trotz der Negativserie von vier Niederlagen und nur einem Remis in den vergangenen fünf Pflichtspielen sowie der personellen Probleme kämpferisch vor der Partie am Samstag gegen den abstiegsgefährdeten VfL Wolfsburg. "Wir werden keine weiße Flagge hissen", meinte Hasenhüttl. Man wolle das Maximum aus den Partien gegen Wolfsburg und eine Woche später bei Hertha BSC herausholen.