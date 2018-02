Facebook

Nicht unbedingt der Fußball stand beim Duell in der Deutschen Bundesliga zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig im Mittelpunkt. Wie angekündigt äußerten die Fangruppen ihren Unmut darüber, dass am Montag um 20.30 Uhr eine Meisterschaftspartie ausgetragen wird. Vuvuzelas und Trillerpfeifen kamen zu Beginn nicht zum Einsatz. Es war mehr ein stiller Protest. Transparente wie etwa "Fußball für Fans - nicht für Sesselfurzer" sollten auf die fanunfreundliche Anstoßzeit hinweisen. Da einige Banner ausgerollt wurden, verzögerte sich der Anpfiff etwas.

Dann wurde es rassig. Die beiden Teams, die voll im Geschäft um die Champions League sind, schenkten sich nichts. Jean-Kevin Augustin brachte RB Leipzig mit dem ersten Torschuss der Gäste in Front (13.) - nach Vorarbeit von ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer, der wie Stefan Ilsanker und Marcel Sabitzer 90 Minuten durchspielte. Die Hausherren schlugen aber zurück. Timothy Chandler (22.) und Kevin-Prince Boateng (26.) drehten die Partie kurze Zeit später.

Nach der Pause gab es die nächste Unterbrechung, wurden doch Tennisbälle und Klopapierrollen auf das Spielfeld geworfen, die vor dem Anpfiff beseitigt werden mussten. Gespielt wurde doch noch. Am Ende musste Schiedsrichter Felix Zwayer acht gelbe Karten zeigen. Tore fielen aber keine mehr. Damit bleiben die Hessen die Sensationstruppe der Liga. Mit 39 Punkten steht die Mannschaft von Trainer Niko Kovac auf Platz drei der Tabelle. Leipzig liegt nur einen Punkt dahinter auf Rang fünf, verpasste es aber, mit einem Sieg am Tabellenzweiten Borussia Dortmund vorbeizuziehen.

Ilsanker versteht die Fans nicht

Stefan Ilsanker hatte im Anschluss an die Partie keine netten Worte für die Fans auf Lager. "Ich würde auch lieber am Samstag oder Sonntag spielen. Aber das hilft uns, dass wir hier eine tolle Liga aufziehen. In England funktioniert das auch, und die haben Millionen an Fernsehgeldern. Warum man dann so dumm ist und acht Millionen Tennisbälle reinschmeißt, verstehe ich nicht", sagte der Salzburger verärgert.

Sehen Sie hier, was die Fans vom Montagsspiel halten:

Trainer-Rücktritt in Wolfsburg

Nach nur fünf Monaten ist die Amtszeit von Martin Schmidt als Trainer des VfL Wolfsburg zu Ende gegangen. Der 50-jährige Schweizer ist am Montag zurückgetreten. Er gewann in der Bundesliga nur drei von 19 Spielen. Noch am Samstag hatte Wolfsburg den FC Bayern an den Rand einer Niederlage gebracht und erst durch einen Last-Minute-Elfmeter von Robert Lewandowski verloren.

Es war nicht die schlechteste Leistung der Mannschaft unter dem Walliser, doch Erfolgserlebnisse hatten die Wolfsburger zuletzt eben keine. "Martin Schmidt will mit seinem Rücktritt den Weg freimachen, damit der VfL mit einem neuen Cheftrainer schnellstmöglich den Klassenerhalt sichern kann", sagte Manager Olaf Rebbe. "Wir hätten dieses Ziel nur allzu gerne mit ihm selbst erreicht, aber wir konnten ihn nicht von seiner Entscheidung abbringen."