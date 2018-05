Klopp warnt Real:"Wir werden wirklich on fire sein"

Liverpool in Feierlaune und der AS Roma gibt sich nachdenklich - die Reaktionen nach dem Halbfinale in der Champions League.

Jürgen Klopp © AP

Liverpool steht erstmals seit elf Jahren wieder im Finale der Champions-League. Den Reds reichte ein 2:4 (2:1) bei der AS Roma am Mittwochabend für den Einzug ins Endspiel. Nach dem 5:2 im Hinspiel waren die Engländer im Stadio Olimpico nie wirklich in Gefahr. Im Finale am 26. Mai in Kiew trifft Liverpool auf Titelverteidiger Real Madrid.

Sadio Mane erzielte schon in der 9. Minute das 1:0 für die Gäste. Der Roma gelang durch ein Eigentor von James Milner (15.) der rasche Ausgleich, Georginio Wijnaldum (25.) traf nach nicht einmal einer halben Stunde aber erneut für die Elf von Trainer Jürgen Klopp. Nach Seitenwechsel gelang Edin Dzeko (52.) der neuerliche Ausgleich für die Italiener. Die Treffer durch Rajda Nainggolan in der 86. Minute aus einem Weitschuss sowie in der 94. Minute aus einem Elfmeter kamen zu spät.

Jürgen Klopp (Trainer Liverpool): "Das Spiel war wahnsinnig intensiv. Wir haben eine außergewöhnliche Champions-League-Saison gespielt. Heute mussten wir Glück in Anspruch nehmen. Wir können und müssen das Spiel besser machen, aber für heute ist alles gut."

Monchi (Sportdirektor Roma): "Es wurden zwei klare Elfmeter nicht gegeben und eine rote Karte. Die Zeit ist gekommen, dass der italienische Fußball seine Stimme erheben muss. Liverpool hat das gut gemacht, aber es muss noch einmal genau ansehen. Ich verstehe nicht, warum der Videoassistent im wichtigsten Bewerb nicht eingesetzt wird."

Emotions and occasions that will never be forgotten...



GRAZIE ROMA! 💛❤️ pic.twitter.com/zTuvm3FOYt — AS Roma English (@ASRomaEN) 2. Mai 2018

Loris Karius (Torhüter Liverpool): "Ein bisschen Glück brauchst du, um ins Finale zu gehen. Aber wir waren über zwei Spiele die bessere Mannschaft."

Georginio Wijnaldum (Torschütze Liverpool): "Das war perfektes Timing. Beim Tor fiel zu einem wirklich wichtigen Zeitpunkt. Es war Glück, dass der Ball zu mir gekommen ist. Es wird ein nettes Spiel gegen Real. Wenn man die Champions League gewinnen will, muss man jedes Team schlagen. Sie haben eine Menge gute Spieler, aber wir auch. Das wird ein gutes Spiel werden."

Jordan Henderson (Kapitän Liverpool): "Bei uns geht es leider nicht auf die leichte Art. Wir hätten bei Kontern effizienter sein können, aber wir haben das bis auf die letzten zehn Minuten gut gemacht. Das müssen wir abstellen. Im Großen und Ganzen sollten wir mit unserer Leistung zufrieden sein. Gegen Real Madrid können wir mit Selbstbewusstsein auftreten."

