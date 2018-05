Enttäuschte Bayern nach Halbfinal-Aus"Eine geile Performance hilft uns nichts..."

Facebook

Mats Hummels © (c) APA/AFP/CHRISTOF STACHE (CHRISTOF STACHE)

Auf zwei Partien gesehen war Bayern gegen Real im Halbfinale die bessere Mannschaft, schied nur aufgrund von schweren individuellen Fehlern aus. Rafinha patzte zu Hause, Sven Ulreich in Madrid. "Eine geile Performance hilft uns nichts", sagt ein sichtlich enttäuschter Mats Hummels nach dem 2:2 in Madrid. "Da fühlt es sich viel besser an wie Real glücklich aufzusteigen."

Zum Spielbericht.

Während Bayern gut spielte war Real längst nicht in Hochform. "Schwer zu fassen, wenn man es hochrechnet, haben wir zwei Tore hergeschenkt, obwohl Real nicht am Maximum war", sagt Hummels. Thomas Müller sieht es pragmatisch: "Wie im Hinspiel schenken wir ein Tor einfach weg, das darf dir halt im Halbfinale nicht zwei Mal passieren. Es war möglich, es war ein Wahnsinnsspiel, haben nicht alles richtig gemacht, es hat auch Glück gefehlt im Strafraum. " Außerdem wären die Bayern nach dem frühen Führungstreffer durch Joshua Kimmich (dritte Minute) zu passiv verhalten.

So kassierten die Bayern den Ausgleich - David Alaba stand dabei nicht gut, ließ sich vom Franzosen Karim Benzema abschütteln. "Es ist schwierig, wir sind sehr sehr enttäuscht, weil so viel drinnen war, wir hätten uns das Finale verdient. Wir hatten Chancen, haben sie aber liegengelassen", sagt der Wiener, der offensiv wieder eine auffällige Partie spielte und einmal mehr unter Beweis stellte, dass die Bayern mit Alaba wesentlich besser sind als ohne.

Real-Kapitän Sergio Ramos sagte nach dem Unentschieden und dem Aufstieg seiner Mannschaft: "Wir haben gewusst dass wir es schaffen können. Wir sind froh den Pokal wieder nach Hause holen zu können", sagte der Innenverteidiger. Real hatte die Champions League zuletzt zwei Mal in Folge gewonnen.