AS Roma braucht im Rückspiel gegen Liverpool ein Wunder. 5:2 siegten die Briten zu Hause, Roma braucht einen 3:0-Erfolg. Und während sich die Spieler und der Trainerstab ausschließlich mit dem Sportlichen auseinandersetzen haben die Sicherheitskräfte große Sorgen. In Liverpool eskalierte die Situation zwischen den Fans der beiden Mannschaften.

So sehr, dass zwei Römer einen Engländer schwer verletzten. Der Brite war in Lebensgefahr, liegt noch immer im Krankenhaus. Sogar Roma-Legende Francesco Totti hat die Fans zu Besonnenheit aufgerufen. Und die Spieler um Stürmerstar Edin Dzeko haben sich beim Abschlusstraining in eigens angefertigten Aufwärmtrikots präsentiert. Der Schriftzug darauf: "Forza Sean" - das ist der Name des schwer verletzten Briten.

