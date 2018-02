Ein ganz bitterer Ausfall für Paris Saint-Germain: Neymar wird in Brasilien operiert, wird mindestens sechs Wochen nicht spielen können und fehlt daher auch im Champions-League-Spitzenspiel gegen Real Madrid.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Neymar wird Paris länger fehlen © APA/AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT

Stürmer Neymar wird Paris Saint-Germain mindestens sechs Wochen fehlen. Wie der Club am Mittwochabend mitteilte, wird der Fußball-Superstar am Wochenende in Brasilien operiert. Die Operation wird durch den Mannschaftsarzt des brasilianischen Nationalteams vorgenommen.

Damit fällt Neymar für das Champions-League-Spitzenspiel zwischen Paris und Real Madrid am 6. März aus. Der 26-Jährige Superstar aus Brasilien hat sich beim 3:0-Sieg seines Vereins in der französischen Liga über Olympique Marseille verletzt. Der Brasilianer wurde in der 80. Minute mit schmerzverzerrtem Gesicht vom Feld getragen, er war zuvor offenbar ohne Fremdeinwirkung mit dem rechten Knöchel umgeknickt.

Point médical pour @NeymarJr — PSG Officiel (@PSG_inside) 28. Februar 2018