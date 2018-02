Verletzung Neymar könnte Paris länger fehlen

Facebook

Neymar © APA/AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT

Der französische Spitzenclub Paris Saint-Germain bangt für das Champions-League-Rückspiel gegen Real Madrid am 6. März um den Einsatz von Neymar. Der 26-jährige Superstar aus Brasilien hat sich einen Haarriss im Mittelfußknochen zugezogen. Dies teilte der Verein am späten Montagabend nach weiteren Untersuchungen mit. Das Achtelfinal-Hinspiel in Madrid hatte Titelverteidiger Real 3:1 gewonnen.

Der Superstar von Paris hat sich im beim 3:0-Sieg im Topspiel der französischen Liga gegen Olympique Marseille verletzt. Der Brasilianer wurde am Sonntag in der 80. Minute mit schmerzverzerrtem Gesicht vom Feld getragen, er war zuvor offenbar ohne Fremdeinwirkung mit dem rechten Knöchel umgeknickt.