Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

David Villa trifft und trifft und trifft... © AP

Am Sonntagabend (Ortszeit) traf der 36-Jährige beim 3:1-Sieg von New York City gegen Dallas in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) zweimal. Vor Villa hatten auch Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic und Luis Suarez die 400er-Marke übertroffen.

Im Yankees Stadium verwandelte Villa zunächst in der 36. Minute einen Elfmeter zum 2:1. Später ließ der Teamkollege des derzeit verletzten Ismael Tajouri noch Treffer Nummer 401 folgen. Mit 59 Toren ist der ehemalige Valencia- und Barcelona-Stürmer Rekordtorschütze in der spanischen Nationalmannschaft. Für den New York City FC spielt Villa seit drei Jahren. Seinen bis dato letzten Einsatz für Spanien hat der Stürmer, der 2014 seinen Rücktritt im Teamtrikot erklärt hatte, im vergangenen September absolviert.