Maria Fernanda Mora © Screenshot/Facebook.com

Die Fans von Guadalajara Deportivo hatten allen Grund zur Freude: Die Mexikaner fixierten den Triumph in der nord- und mittelamerikanischen Champions League, den zweiten in der Vereinsgeschichte seit dem Jahr 1962. Thema ist in den sozialen Medien derzeit aber etwas ganz anderes: Die mexikanische TV-Reporterin Maria Fernanda Mora wurde bei einem Live-Einstieg für den Sender Fox Sports begrapscht - und setzte sich mit ihrem Mikrofon zur Wehr. In den sozialen Medien erntete sie dafür großen Zuspruch.

Der Live-Einstieg hatte harmlos begonnen. Frenetisch jubelnde Guadalajara-Fans näherten sich der Moderatorin jedoch - und als einer von ihnen begonnen hat, in das TV-Mikrofon zu schreien, schienen sie ihre Selbstbeherrschung verloren zu haben. Nachdem ein Mann sie zum wiederholten Male angetanzt hat, wurde es Mora zu viel: Sie drehte sich um und wehrte sich mit ihrem Mikrofon.

"Sie haben mich mehrmals betatscht, mehrmals", schrieb die Reporterin danach auf Twitter. Und erntete viel Zuspruch: Die bekannte TV-Kollegin Jimena Sanchez etwa meinte, niemand habe das Recht, eine andere Person gegen ihren Willen anzufassen, unter welchen Umständen auch immer. Dazu postete sie eine Stellungnahme des Senders Fox Sports, der sich ebenfalls hinter Mora stellte.