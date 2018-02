Facebook

© APA/AFP/THOMAS KIENZLE

Da staunten einige Bayern-Fans nicht schlecht, als Lisa Müller – Frau von Bayern-Star Thomas Müller – ihren Mann nach dessen Doppelpack gegen Besiktas Istanbul per Instagram auffliegen ließ. Frau Müller postete ein Video auf ihrem privaten Kanal, das Thomas beim "Schusstraining" mit Pferd Filou zeigt. Auffällig dabei: Müllers Tore im Champions-League-Achtelfinale erinnern an die mit Filou "trainierte" Schusstechnik. "Filou hat Thomas wertvolle Tipps für das Spiel gegeben", fügte Lisa Müller dem Video hinzu.

Zwischen dem FC Bayern und Besiktas Istanbul sind die Rollen nun schon vor der Retourpartie klar verteilt. Der 5:0-Heimsieg des Clubs von David Alaba über die Türken war der 14. Pflichtspiel-Sieg des deutschen Rekordmeisters in Folge und stieß die Tür zum Viertelfinale weit auf. Für den Endstand sorgten Müllers zwei Treffer, einer von Kingsley Coman und ein Doppelpack von Robert Lewandowski.

Im Parallelspiel: Messi beendete "Chelsea-Fluch"

Lionel Messi hat am Dienstag einen weißen Fleck auf seiner persönlichen Fußball-Landkarte entfernt. Dem Argentinier gelang im neunten Match gegen Chelsea sein erstes Tor - und noch dazu ein wichtiges: Das 1:1 an der Londoner Stamford Bridge bescherte dem FC Barcelona eine relativ gute Ausgangsposition für das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am 14. März im Camp Nou.

Chelsea vergab ein besseres Resultat durch einen schweren Patzer von Andreas Christensen, der Messi den Ausgleich ermöglichte. "Wir waren ganz nahe dran an einem perfekten Spiel, aber gegen eine Mannschaft mit Spielern wie Messi bezahlt man für einen Fehler. Wir sind enttäuscht über das Ergebnis", sagte Trainer Antonio Conte.

Trotz des Dämpfers glaubt Chelsea-Mittelfeldspieler Cesc Fabregas weiter an den Aufstieg. "Es ist noch alles offen. Mit einer exzellenten Leistung in Barcelona können wir es schaffen", betonte der Ex-Barca-Profi. Sein Team müsse in Katalonien allerdings etwas mehr riskieren als vor eigenem Publikum, gab Fabregas zu. "Wir müssen attackieren und treffen, denn 90 Minuten zu verteidigen ist im Camp Nou eine Ewigkeit, ein Selbstmordkommando."