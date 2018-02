Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Thorsten Fink ist noch Trainer von Austria Wien. © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Walter Luger)

Mit der Niederlage in der Südstadt schlitterte Austria Wien noch tiefer in die Krise. In der Tabelle liegen die Violetten abgeschlagen auf Platz sieben, 25 Punkte hinter Tabellenführer Salzburg. Nach einem Interview von Austria-Vorstand Markus Kraetschmar scheinen die Tage von Thorsten Fink als Austria Wien-Trainer gezählt. Kraetschmer will nicht "irgendwelche Durchhalteparolen aussprechen" und betont, dass es in dieser Situation keine Tabus gäbe. Nach Vertrauen in den Trainer hört sich das nicht an. Und auch Fink selbst weiß: "Mein Standing im Verein wird nicht größer."

Die Fans der Austria fordern via Social Media den Rücktritt des Deutschen und können sich den ein oder anderen Scherz nicht verkneifen.

Ein Twitter User scheint schon einen neuen Trainer gefunden zu haben.

10€ nächstes Wochenende steht Ernst #Baumeister bei der Austria an der Seitenlinie. #markmywords #admfak #faklive — Hast du für mich 1 Kebap (@dawuede) 24. Februar 2018

Mit dem neuen Stadion will die Austria fit für den internationalen Fußball werden. Phil Aich hat schon eine Idee, wie das Stadion nächstes Jahr genutzt werden könnte.

Ab nächster Saison hat die Wiener Austria endlich ein eigenes schönes Stadion für internationale Spiele.

Vielleicht kann sie es ja der Admira vermieten. #ADMFAK — Phil Aich (@phil_aich) 24. Februar 2018

SPÖ Bundesparteiobmann Christian Kern hält der Austria weiterhin die Stange, ist mit der Leistung jedoch alles andere als zufrieden.

Wenige Dinge im Leben kann man sich völlig autonom aussuchen: seinen Fussbalklub zB. Warum man dann einen wählt, der 2018 völlig zurecht 13 Pkt hinter der Admira liegt, wird mir immer mehr zum unergründlichen Rätsel. @FKAustriaWien 💜 — Christian Kern (@KernChri) 24. Februar 2018