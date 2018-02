Salzburg trifft im Achtelfinale der Europa League auf Dortmund. Erstes Spiel auswärts am 8. März. Die Fans der Borussen sehen die Bullen als rotes Tuch.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) GEPA pictures/ Witters

Der Facebook-Account von Borussia Dortmund quillt nach der Achtelfinalauslosung in der Europa League über.

Viele kritisieren Trainer Peter Stöger trotz des Aufstiegs in der Europa League gegen Atalanta Bergamo, sehen in ihm den Grund für eine vermeintlich unattraktive Spielweise. Stöger ("Das war kein richtiger Männerfußball") zeigte Respekt vor RB Salzburg. "Eine reizvolle aber schwierige Aufgabe", betonte der Wiener. Sein Urteil: "Eine Mannschaft, die unbekümmert aufspielt und ein ähnliches Offensivpressing wie Leipzig an den Tag legt."

Noch mehr schießen sich die Fans aber auf den künftigen Achtelfinal-Gegner RB Salzburg ein.

Salzburg-Trainer Marco Rose glaubt gegen den BVB an die Chance auf das Viertelfinale: "Wir haben allen Grund, auch dort selbstbewusst aufzutreten", meinte der Deutsche nach dem

Sechzehntelfinalerfolg über Real Sociedad.

Gespielt werden die Partien am 8. bzw. 15. März. Ziel aller Vereine ist das Finale am 16. Mai in Lyon.