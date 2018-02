Facebook

Die Preise in manchen Hotels gingen durch die Decke. © (c) APA/AFP/YURI KADOBNOV (YURI KADOBNOV)

In einzelnen Hotels in Moskau würden Gäste für eine Nachtigung während der Fußball-Weltmeisterschaft das Sechsfache des Normalpreises bezahlen heißt es aus dem russischen Verbraucherschutz. Die Behörde Rospotrebnadsor teilte mit, dass manche Preise um 570 Prozent in die Höhe schnallten. Nach der Überprüfung von 700 Hotels und Pensionen seien Strafen gegen 198 juristische Personen sowie 181 Einzelpersonen in der Höhe von 88.000 Euro ausgesprochen worden. Den Hotels wurden dabei Verstöße gegen die Sanitärvorschriften und Verbraucherrechte vorgeworfen.