Michael Raffl beantwortete geduldig die Journalisten-Fragen © Quendler

Das Interesse um Michael Raffl war groß. Am Sonntag ist der einzige österreichische NHL-Spieler, der heuer für das Nationalteam zur Verfügung steht, eingetroffen. Montag Mittag stellte sich der Villacher den Fragen der anwesenden Journalisten. Er wirkte ausgeruht und gewohnt locker. Allerdings weiß Raffl gleichzeitig, welche Verantwortung auf seinen Schultern für die bevorstehenden Aufgaben lastet. "Es ist Druck zu spüren, das ist doch klar. Doch das ist für Spieler in der NHL nichts Neues. Natürlich weiß ich, was man sich von mir verspricht. Aber drei Tore pro Partie darf man sich jetzt nicht erwarten", sagt er schmunzelnd.

