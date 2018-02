Nichts wurde es aus dem Wechsel Michael Grabners (30) zu einem Favoriten auf den Stanley Cup. Der NHL-Stürmer gehört nun Außenseiter New Jersey Devils. Eine Aufarbeitung der Ereignisse.

Ein ungewohntes Bild. NHL-Stürmer Michael Grabner in sattem Rot empfängt heute mit seinem neuen Arbeitgeber New Jersey Devils die New York Islanders. Der Villacher wird wie gewohnt die Rückennummer 40 tragen © NHL

Michael Grabner war in den letzten Tagen nicht nach Sprechen zumute. Aufgrund einer zahnärztlichen Nachbehandlung beschränkte sich seine Kommunikation auf SMS und WhatsApp. Über diesen Weg erfuhr der Villacher auch sein neues Ziel. Die New Jersey Devils haben ihn im Tauschgeschäft von den New York Rangers gegen den jungen Russen Igor Rijkow und einen Zweirunden-Draftpick erworben. Der Deal hatte etwas Geschichtsträchtiges. Noch nie zuvor war es zu einem Handel zwischen den „Hudson-River-Rivalen“ gekommen.

