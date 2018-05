VSV-Trainer und Sportdirektor Gerhard Unterluggauer ist von seinem US-Trip zurück, am Donnerstag gab es ein langes Gespräch mit Geschäftsführer Ulf Wallisch. Andrew Sarauer geht zurück nach Fehervar, Ryan Glenn soll ihm folgen. Auch Sam Labrecque und Kyle Beach will man loswerden.

Beach gilt als Streichkandidat © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Matic Klansek)

Der VSV-Totalumbruch ist in vollem Gange. Jedoch gilt es, bevor neue Spielerverpflichtungen veröffentlicht werden, "Altlasten" an der Drau loszuwerden. Als solche werden die Spieler Kyle Beach, Ryan Glenn und Sam Labrecque nämlich gesehen. Alle drei haben noch einen gültigen Vertrag, spielen bekanntlich in den Plänen von Neo-Trainer Gerhard Unterluggauer aber keine Rolle. Nachdem der Wechsel von Andrew Sarauer, mit elf Toren und 31 Assists punktgleich mit Neo-Linzer Jordan Hickmott (20 Tore/22 Assists) bester Scorer der Vorsaison, zurück nach Fehervar amtlich wurde, gibt es hier die Übersicht der Villacher Kadersituation:

Sarauer-Verbleib war kein Thema

Während man sich um Hickmott redlich bemüht hatte, stand ein Verbleib von Sarauer nach der Saison allerdings nie zur Debatte. Schon vor seinem Wechsel an die Drau war aus seinem Umfeld immer wieder davon zu hören, dass er nicht gerade leicht im Umgang sei.

Abnehmer für Labrecque gesucht

Sam Labrecque verließ die Adler nach einer soliden Spielzeit, um im Laufe der Vorsaison wieder zurückzukehren. Der kleingewachsene Defensivspieler konnte aber nicht an gezeigte Leistungen anschließen, feuerte seinen kräftigen Schuss viel zu selten ab und erzielte so nur drei Treffer. Im Jahr davor waren es 13 gewesen. Interesse soll laut Medienberichten vor allem aus der DEL2 bestehen.

Glenn schon fast fix in Fehervar

Routinier Ryan Glenn wird aller Voraussicht nach Sarauer nach Ungarn folgen. Der Verein und der Verteidiger sind sich bereits einig, letzte Details werden noch zwischen Unterluggauer und Glenn-Agent Bernd Brückler ausverhandelt.

Kyle Beach: Der Unvermittelbare

Nicht beleidigt wären die Adler auch, wenn sie Kyle Beach schon ein Jahr vor Vertragsende loswürden. Doch der gut verdienende und begnadet talentierte Stürmer, dem in 44 Partien nur neun Tore und 13 Vorlagen gelangen, gilt aufgrund seiner oft fragwürdigen Einstellung als schwer bis kaum vermittelbar. Eine Auszahlung des Vertrages würde die Adler finanziell schwer beuteln.

Der Kader

Bisher wurden mit Verteidiger Jason DeSantis und Tormann Lukas Schluderbacher erst zwei Transfers fixiert. Die U20-Cracks Benjamin Lanzinger und Philipp Wohlfahrt werden zum Stammpersonal zählen, mit Christof Kromp, Stefan Bacher und Markus Schlacher wurde verlängert. Noch gültige Verträge haben Nico Brunner und Kapitän Niki Petrik. Unterluggauer ist kürzlich von der US-Scoutingtour zurückgekommen und hatte am Donnerstag ein Gespräch mit Geschäftsführer Ulf Wallisch. "Da ging es um viele Sachen, nicht nur ums Sportliche. Wir müssen den VSV finanziell aufstellen und da ist in den letzten Wochen viel Positives passiert", verrät Wallisch, der noch keine Neuzugänge vermelden will: "Wir sind in einer Ausnahmesituation, einem radikalen Neuaufbau. Da braucht man ein bisschen Zeit."