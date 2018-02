Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Adler zu Gast in Znaim © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Matic Klansek)

1. Drittel

Viel hatte man sich im Lager der Villacher Adler vorgenommen, "die Hausaufgaben erledigen" nannte es etwas Co-Trainer Hans Winkler. Doch in Znaim war das Konzept der defensiven Stabilität, Disziplin und Konzentration schon nach zehn Minuten überholt. Da hatten Tomas Guman (Konter) und Marek Spacek (Weitschuss) schon binnen 62 Sekunden auf 2:0 für die Hausherreh gestellt. In einer Partie, die von den Spieltanteilen her an das Heimspiel gegen Fehervar zuletzt erinnerte, war der VSV vor der ersten Pause lediglich einmal gefährlich geworden. Und das durch Olympia-Rückkehrer Miha Verlic, der nach einem Sololauf aber viel zu zentral abgeschlossen hatte (8.). Dem Spielverlauf nach ging die 2:0-Führung für aufgeweckte Znaimer Adler nach Drittel eins also völlig in Ordnung.

Links zum Thema Die Torfolge

Fakten zum Spiel

Bei HC Orli Znojmo (5.) vs. EC VSV (4.) kommt es in Tschechien zum Duell zweier Tabellennachbarn. Die Tschechen sind mit neun Punkten Fünfter in der Qualification Round, der EC VSV ist mit elf Zählern aktuell Vierter. Die „Roten Adler“ könnten somit mit einem Dreier an Villach in der Tabelle vorbeiziehen. Für beide Teams zählt im Kampf um das letzte Playoff Ticket nur ein Sieg. Aktuell fehlen Znojmo sechs Punkte oder zwei Siege auf Platz zwei, Villach vier Punkte.

Beide Teams kämpfen um das Ende ihres Negativlaufes: Die Tschechen verloren ihre letzten zwei Spiele, Villach blieb zuletzt drei Mal ohne Punkte.

Znaim führt im Saisonduell mit Villach 3:2. Aber Achtung: Die Draustädter gewannen die letzten beiden Duelle 4:2 und 2:0.

Znaim benötigt die meisten Chancen für ein Tor. Bei 1.655 Torschüssen gelangen den Tschechen erst 129 Treffer, machte eine Scoring-Effizienz von 7.79%.

Znaim - VSV Aufstellung VSV: Herzog (Kickert); Shields-Glenn, Bacher-Brunner, Stebih-Labrecque, Kragl; Verlic-Sarauer-Hickmott, N. Petrik-Maxa-Kromp, Beach-Walter-Antonitsch, B. Petrik, Jennes Nevoga Arena, SR Smetana & Piragic