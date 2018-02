Die Villacher haben nur mehr Außenseiterchancen auf den Einzug in das Play-off, glauben trotz der schweren Ausgangslage aber noch immer an das Viertelfinale. Leihspieler Gerd Kragl wurde von den Black Wings zurückbeordert.

Markus Peintner und Co-Trainer Hans Winkler erlebten mit dem VSV schon bessere Zeiten © (c) GEPA pictures/ Matic Klansek

Noch vor dem Spiel gegen Fehervar prophezeite Niki Petrik, dass es nun „keine Ausreden mehr geben würde“. Auf dem Eis tatsächlich zu sehen war jedoch ein VSV, der wieder in alte Muster zurückgefallen ist. Von den Tugenden wie Aggressivität, Einsatzbereitschaft und unbedingter Siegeswille, die in den ersten Spielen der Zwischenrunde noch deutlich sichtbar gewesen waren, fehlte gegen Fehervar jede Spur. „Wenn wir so weitermachen, haben wir das Play-off auch nicht verdient, meinte der Kapitän nach dem Spiel selbstkritisch, will sich aber noch nicht mit einem vorzeitigen Saisonende abfinden: „Wir haben schon bewiesen, dass wir es besser können.“ Die dritte Niederlage in Folge ließ die letzte Chance auf eine Play-off-Teilnahme schwinden. Zwar liegen die Draustädter drei Spiele vor dem vermeintlichen Saisonaus „nur“ vier Punkte hinter Bozen, eine Qualifikation ist dennoch wohl nur mehr theoretischer Natur.

Bereits heute in Znaim wird sich zeigen ob die Adler wieder ihre, schon gezeigten, Tugenden aus der Schublade holen können und zumindest die rechnerische Chance wahren werden. „Wir wollen unsere Hausaufgaben machen und auch wenn wir jetzt auf Schützenhilfe angewiesen sind, glauben wir noch immer an uns“, gibt sich zumindest Co-Trainer Hans Winkler kämpferisch. An der ohnehin schon dünnen Personaldecke ändert sich nichts. Felix Maxa und Gerd Kragl werden auch heute auflaufen, für Letzteren wird es aber voraussichtlich das letzte Spiel für die Blau-weißen sein. Die Leihgabe wurde von Linz zurückbeordert.