Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Patrick Platzer (Bild) und Nico Brunner sind wieder fit © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Matic Klansek)

1. Drittel

Blitzschnell startete der VSV ins Heimspiel gegen Bozen. 90 Sekunden war die Partie erst alt, da nützte Valentin Leiler eine kurze Abwehr von Bozen-Keeper Pekka Tuokkola eiskalt aus: Dave Shields hatte aus spitzestem Winkel abgezogen, der Finne wehrte die Scheibe genau auf die Schaufel von Leiler, der zur Adler-Führung abstaubte. So gut das Match angefangen hatte, so tragisch nahm es nach nur vier Minuten eine Wendung. Michael Halmo packte einen harten Check gegen Istvan Sofron aus, der diesen einfach nicht kommen sah und regungslos und blutüberströmt am Villacher Eis liegenblieb und erst nach Minuten der Behandlung von der Fläche transportiert werden konnte. Eine Diagnose steht noch aus. Davon wirkten die so explosiv gestarteten Villacher geschockt, Bozen kam ins Spiel und durch Alex Petan aus kurzer Distanz zum Ausgleich (14.). 107 Sekunden später lenkte Daniel Frank einen Oleksuk-Weitschuss zum 1:2 in die Maschen.

2. Drittel

Im Mitteldrittel setzten die Villacher kurz zum kollektiven Racheakt für ihren Mitspieler an. Nach hartem Einsteigen von Sam Antonitsch gegen Stefano Marchetti entwickelte sich eine Massen-Keilerei (24.). Die Drahtzieher: Antonitsch und Stefan Bacher. Spielerisch gelang aber nichts. Und dann kam auch noch dieser völlig frei zu sehende Weitschuss von Alexander Egger (30.), den David Kickert passieren ließ. Die Mentalität der Adler - mit dieser vierten Spielminute in den Hinterköpfen - war spätestens jetzt gebrochen. So war es auch Dominic Monardo (36.) ein leichtes, per Sololauf den Spielstand weiter hochzuschrauben.

Links zum Thema Die Torfolge

3. Drittel

Kurios begann der Schlussabschnitt: Bozen verschonte die Adler im Powerplay - Kapitän Niki Petrik schmorte in der Kühlbox - nämlich unfreiwillig. Sowohl Petan und "Übeltäter" Halmo trafen binnen weniger Sekunden gleich zweimal nur den Pfosten (47.). Das Spielen hatten beide Mannschaften in den finalen 20 Minuten allerdings nahezu gänzlich eingestellt. Nur mehr einer fiel auf - und das durch Strafen: Kyle Beach saß im ganzen Spiel 14 der 18 VSV-Strafminuten ab.

VSV - Bozen 4:1 (1:2, 0:2, 0:0) Tore: Leiler (2.) bzw. Petan (14.), Frank (16.), Egger (30.), Monardo (36.) Aufstellung VSV: Kickert (Herzog); Bacher-Glenn, Shields-Labrecque, Brunner-Stebih, Kragl; Sofron-Sarauer-Hickmott, Beach-Leiler-B. Petrik, N. Petrik-Maxa-Kromp, Antonitsch-Walter-Platzer, Jennes Stadthalle Villach, SR Gruber & Nikolic