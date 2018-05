Interview mit Petri Matikainen„Erwarte mir von allen hohes Arbeitspensum“

Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Petri Matikainen wird einen Co-Trainer aus Finnland mitbringen und mit Christoph Brandner zusammenarbeiten: „Brandner ist eine KAC-Legende“ © Gepa

Sie kehren nun an jene Wirkungsstätte zurück, in der Sie 1999 ihre Spielerkarriere beendet haben. Wie sehr freuen Sie sich über Ihre Aufgabe in Klagenfurt?

