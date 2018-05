Facebook

Petri Matikainen ist wie erwartet der neue KAC-Coach © GEPA pictures

Nun ist es offiziell. Der KAC wird in den nächsten zwei Saisonen mit Petri Matikainen als Headcoach in Angriff nehmen. Der Finne, der vergangene Woche mehrere Tage in Klagenfurt verweilte, war von den Möglichkeiten, die in Klagenfurt herrschen angetan, daher hat er sich für die Rotjacken entschieden, obwohl ihm ein Angebot von Champions-Hockey-League-Sieger JYP Jyväskylä vorlag.

General Manager Oliver Pilloni: „Wir freuen uns, dass wir mit Petri Matikainen einen international erfolgreichen Trainer engagieren konnten. Er hat seine Qualitäten insbesondere in der höchsten finnischen Liga, aber auch in der KHL unter Beweis gestellt, war zudem sehr progressiv bei den Junioren- und Seniorennationalteams seines Heimatlandes tätig. Petri Matikainen ist ein hart arbeitender Coach, der mit viel Enthusiasmus zur Tat schreitet, diese Einstellung soll sich auch auf unsere Mannschaft übertragen. Er kennt den Klub und sein Umfeld, hat in den vergangenen Jahren die

Entwicklung beim EC-KAC sehr genau verfolgt. Wir sind uns einig, dass der eingeschlagene Weg der richtige ist, wir aber an ein paar Schrauben drehen müssen, letztlich soll wieder eine hart arbeitende Rotjacken-Mannschaft am Eis stehen, die auch das Publikum mitreißt.“

Petri Matikainen: Ich bin sehr stolz und froh, nach Klagenfurt und zum EC-KAC zurückzukehren, als Spieler habe ich hier einst sehr viele schöne Erfahrungen gesammelt. Aber auch die Gegenwart und Zukunft betreffend komme ich mit einem guten Gefühl zu den Rotjacken, in den

Gesprächen der letzten Wochen sowie bei meinem Besuch kürzlich habe ich den Eindruck gewonnen, dass diese Organisation insgesamt in die richtige Richtung unterwegs ist. Das Gefüge der Mannschaft, die ich übernehme, ist sehr gut, das Team besteht im Kern aus einer Reihe starker österreichischer Spieler, die auch in Zukunft Schlüsselfunktionen einnehmen werden. Nun geht es darum, um diese Gruppe herum die richtigen Imports zu finden und zu verpflichten."

