Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Petri Matikainen wird der neue KAC-Coach werden © GEPA pictures

Die intensiven Verhandlungen zwischen dem KAC und Trainer-Wunschkandidat Petri Matikainen dürften zum Erfolg geführt haben. Wie es aussieht, wird der Finne die Nachfolge von Steve Walker bei den Rotjacken antreten. Zwar müssen noch ein paar Kleinigkeiten geklärt werden, aber im Großen und Ganzen sind sich die beiden Parteien einig, dass sie künftig einen gemeinsamen Weg beschreiten werden. Zugebilligt wurde dem ehemaligen KAC-Legionär, dass er seinen eigenen Co-Trainer und damit engsten Vertrauten mitbringen kann. Dabei handelt es sich um einen Landsmann von Matikainen.

Fix präsentiert wird heute Johannes Reichel bei den Rotjacken. In welcher exakten Position der ehemalige Verteidiger, der für den KAC in der EBEL 635 Spiele absolvierte, tätig werden wird, wird heute aufgeklärt werden. Aber wie es aussieht, wird Reichel an der Seite von Generalmanager Oliver Pilloni eine Position bekleiden.

Den nächsten Neuzugang gibt es in Linz. Die Oberösterreicher nahmen den Schweden Dragan Umicevic unter Vertrag. Der 33-Jährige spielte zuletzt in der DEL bei Krefeld, davor war er viele Jahre in der höchsten schwedischen Liga tätig. In Salzburg hängt Verteidiger Martin Stanjoch aus der Slowakei eine weitere Saison an.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.