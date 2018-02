Facebook

KAC-Stürmer Thomas Hundertpfund könnte gegen Zagreb sein Comeback feiern © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber)

Wie sich ein Sieg anfühlt, wollen sich die Rotjacken heute gegen Zagreb in Erinnerung rufen. Die Pause habe gut getan, um den Kopf nach zwei weitgehend erfolglosen Monaten zu lüften, meint KAC-Trainer Steve Walker: „Jeder erwartet jetzt eine Reaktion. In der Mannschaft steckt das Potenzial, im richtigen Moment heiß zu sein. Das haben sie ja schon im Vorjahr bewiesen.“

Personelle Konsequenzen, vor der Pause von Sportdirektor Dieter Kalt zum Thema gemacht, sind (noch) ausgeblieben. Die Wogen scheinen beim KAC zumindest halbwegs geglättet. So dass vorerst auch niemand fürchten muss, anstelle eines Farmteam-Spielers auf die Tribüne verbannt zu werden. Walkers Worte sind daher wohl als versteckte Warnung zu verstehen: „Es ist schwierig zu gewinnen, wenn Rollenspieler ihre Rollen nicht erfüllen.“

Personelle Bewegung

Gearbeitet wurde in Abwesenheit der Nationalteam-Spieler speziell an der Chancenauswertung. Walker: „Wir müssen die Scheibe zum Tor bringen.“ Und erneut wurde am Formationen-Karussell gedreht (Bischofberger-Koch-S-Geier, M.Geier-Brucker-Lundmark, Kozek-Neal-Ganahl, Rheault-Harand-Richter). Ob Nick St. Pierre spielberechtigt ist, entscheidet sich heute vormittag. Thomas Hundertpfund dürfte in die Aufstellung rücken. Sein Einsatz ist aber ungewiss. Julian Talbot muss gesperrt pausieren, Mitja Robar ist noch auf der Rückreise von Olympia.

Nach der Verpflichtung von Brandon Buck wurde bei den Vienna Capitals die 60-Kaderpunkte-Marke überschritten. Überraschend wechselt nun MacGregor Sharp zu Olten.

Reges Interesse herrscht um Goalie René Swette. Aus der EBEL sind Innsbruck, Linz und Wien am Vorarlberger dran. AHL-Klub Lustenau soll sogar einen 5-Jahres-Vertrag angeboten haben.

