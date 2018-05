ÖEHV-Teamchef spannt den NHL-Stürmer vermutlich mit Brian Lebler und Fabio Hofer zusammen. Veränderungen fürs Slowakei-Spiel gibt es auch in der Abwehr.

Teamchef Bader mit Michael Raffl © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Andreas Pranter)

Die Österreicher treffen heute, Dienstag, bei der Eishockey-A-WM auf die Slowakei (16.15 Uhr) und können erstmals auf die Dienste von Michael Raffl zurückgreifen. Bei seinem allerersten Training in Kopenhagen wurde der Kärntner zwischen die Flügelstürmer Brian Lebler und Fabio Hofer gespannt. „Die knapp 35 Minuten haben sich ein bisschen länger angefühlt“, erzählte der NHL-Stürmer schmunzelnd, der nun als Center eingesetzt wird.

Teamchef Roger Bader verspricht sich viel von Raffl: „Alle Mitspieler verfolgen seine Karriere. Er ist für sie wie eine Vitaminspritze.“ Eine Umstellung nahm der Schweizer in der Defensive vor. So wurden Dominique Heinrich (jetzt mit Markus Schlacher) und Stefan Ulmer (mit Layne Viveiros) getrennt. „Die Formationen sind nicht in Stein gemeiselt“, meinte der Teamchef. Vor allem weil Lukas Haudum auf einer kleinen Extra-Fläche abseits der restlichen Gruppe trainieren musste.

Sollte er fit werden, will sich Bader eine neue Rolle für Konstantin Komarek überlegen. Zu favorisieren ist heute klarerweise die Slowakei.

