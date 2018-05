Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Noch in Abwesenheit von Michael Raffl ging Österreich gegen Russland bei der WM 0:7 unter. Viele Hoffnungen ruhen nun auf unserem einzigen NHL-Spieler. Haudum unter Beobachtung.

© GEPA pictures

Etwas zerknirscht saß Lukas Haudum nach der 0:7-Niederlage Österreichs gegen Russland in den Katakomben der Arena Kopenhagen. Unverschwitzt und in Zivil. Nicht, weil er unbedingt von den besten Plätzen der Halle den Untergang miterleben wollte. Die Schwellung nach einem geblockten Schuss verhinderte seinen Einsatz gegen die Sbornaja. Sang- und klanglos ging das rot-weiß-rote Team unter und erlebte eine Machtdemonstration Russlands, die jedoch noch Reserven erahnen ließ. Tatsächlich hatten sich NHL-Scouts der St. Louis Blues eingefunden und hofften sich ein Bild von Haudums Qualitäten machen zu können, berichtet sein Agent Peter Kasper. „Er kann die Scheibe unter Druck behaupten und trifft gute Entscheidungen. Das sind unter anderem Fähigkeiten, die Scouts auf den Plan rufen“, skizziert der Klagenfurter. Von seinem Heilungsprozess ist nun abhängig, ob er für das bevorstehende WM-Duell gegen die Slowakei am Dienstag einsatzfähig wird.