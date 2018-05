Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Bernhard Starkbaum © GEPA pictures

In den Notizbüchern von NHL-Scouts tauchte Bernhard Starkbaum erstmals vor fünf Jahren auf. Damals beim schwedischen Erstligisten Modo unter Vertrag stehend und mit starken statistischen Werten gesegnet, interessierten sich angeblich sogar fünf Klubs aus der besten Eishockey-Liga der Welt für ihn. Dies überraschte. Nicht wegen seiner Fähigkeiten zwischen den Pfosten. Spektakuläre Paraden gehörten schon damals zu seinem Steckenpferd. Für die NHL, wo reihenweise Zwei-Meter-Hünen im Tor stehen, fehlen dem Wiener jedoch gut und gerne zehn Zentimeter an Körpergröße. Seine WM war mäßig, die Geschichte ist bekannt. Einzig Michael Raffl schaffte es zu den Philadelphia Flyers, die am ÖEHV-Torhüter ebenfalls Interesse gezeigt haben sollen (neben Nashville, Montreal und Edmonton).