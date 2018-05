Bei einem Nachwuchs-Eishockeyturnier in Weißrussland ist es zu einer Massenschlägerei gekommen.

© GEPA pictures

Bei einem Nachwuchs-Eishockeyturnier in Weißrussland ist es zu einer Massenschlägerei gekommen. In der Partie Russland gegen die Slowakei flogen die Fetzen - in der U16, wohlgemerkt.

Am Ende musste sogar die Polizei einschreiten.