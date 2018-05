Facebook

Johannes Reichel © kk

16 Jahre lang spielte Johannes Reichel für die Kampfmannschaft seines Stammvereins KAC, in insgesamt 802 Bewerbsspielen trug er das rot-weiße Trikot. Nun, gut zwei Jahre nach seinem letzten Einsatz für den EC-KAC, kehrt der ehemalige Abwehrspieler zum Klub zurück, wo er fortan die Rolle als Sportmanager übernehmen wird.

Der zukünftige Aufgabebereich des 36-Jährigen deckt sich in weiten Teilen mit jenen des ehemaligen Head of Hockey Operations, Dieter Kalt. Reichel möchte jedoch auch eigene Akzente setzen: „Ich denke, dass sich der Klub in den letzten Jahren strukturell in vielen Bereichen in die richtige Richtung entwickelt hat, daran möchte ich auch anknüpfen. In den kommenden Monaten wird mein Fokus auf der Organisation der Nachwuchsabteilung liegen, parallel werde ich im Bereich unserer beiden Profimannschaften an der Seite von General Manager Oliver Pilloni von dessen großer Erfahrung profitieren und ihn in seiner Tätigkeit supporten und ergänzen.

Zudem werde ich das Bindeglied zwischen dem Klub und unserer Gönnerin Gräfin Heidi Goëss-Horten bilden, die diesen Kurs voll unterstützt.“

Seinen zukünftigen Herausforderungen beim Rekordmeister blickt der neue Sportmanager sehr optimistisch entgegen: „Die Klubführung und das Management haben in den vergangenen Jahren gute Grundlagen geschaffen, auf diese möchte ich nun in meinem Aufgabenbereich aufbauen und insgesamt für neuen Schwung sorgen. Mir persönlich geht es um drei zentrale Aspekte: Erstens, den KAC-Charakter wieder mehr in den Vordergrund zu stellen, unser Klub ist eine Marke, die stark emotionalisiert. Ebenso wichtig ist für mich - zweitens - Transparenz. Verantwortlichkeiten und Entscheidungen sollen auch für das Umfeld nachvollziehbar sein. Aus meiner Sicht wäre es drittens sehr wichtig, dass die sprichwörtliche KAC-Familie wieder enger zusammenrückt und mit aller Kraft in eine gemeinsame Richtung arbeitet. “