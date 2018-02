Vier Tage nach Michael Grabner hat auch Thomas Vanek einen neuen Club für die restliche Saison der NHL. Österreichs Stürmerstar ist am letzten Transfertag von den Vancouver Canucks an die Columbus Blue Jackets abgegeben worden.

Thoma Vanek spielt nun für Columbus © (c) GEPA pictures/ Sipa USA

Für Vanek sind die Blue Jackets nach den Buffalo Sabres, New York Islanders, Montreal Canadiens, Minnesota Wild, Detroit Red Wings, Florida Panthers und zuletzt den Canucks bereits der insgesamt achte Club in der NHL. Im Gegenzug erhielten die Canucks Jussi Jokinen und Tyler Motte.

Vanek hat durch den Wechsel die Chance auf das Play-off. Denn während Vancouver keine realistische Chance mehr auf den Aufstieg hat, liegt das Team aus Columbus in der Eastern Conference aktuell auf dem achten und letzten Play-off-Platz. Vor dem 34-jährigen Österreicher hatten sich die Blue Jackets auch mit einem routinierten Verteidiger verstärkt und von den Ottawa Senators Ian Cole geholt, der in den vergangenen zwei Jahren mit den Pittsburgh den Stanley Cup gewonnen hat.

Mit Vanek hat Trainer John Tortorolla, Stanley-Cup-Sieger mit Tampa Bay Lightning 2003/04, einen dringend nötigen Torjäger zur Verfügung. Die Blue Jackets haben das zweitschlechtestes Powerplay und die viertwenigsten Tore der Liga. Vanek hat in dieser Saison für die Canucks 17 Tore erzielt, bei Columbus hat nur Josh Anderson (18) mehr.

Der Club aus Ohio hat Vaneks Vertrag übernommen, der mit Ende der Saison ausläuft. Der Flügelspieler ist danach Free Agent und kann sich ab 1. Juli einen Verein seiner Wahl suchen.

Die New York Rangers haben den Abverkauf ihrer Stars fortgesetzt. Nach Grabner am Donnerstag (zu den New Jersey Devils) und Rick Nash am Sonntag (zu den Boston Bruins) transferierten die Rangers am Montag Verteidiger Ryan McDonagh und Stürmer J.T. Miller zu Tampa Bay Lightning.