Gewinnen Sie 2x1 Platz für das Alphalauf-Seminar-Wochenende am 10. und 11. März in Loipersdorf! Teilnahmeschluss: 1. März 2018

Die Alphalauf-Technik wird in Seminaren erlernt - zum Beispiel am 10. und 11. März im Thermenhotel Stoiser. ©

Bewegt entspannt

Der Alphalauf ist eine von Neurologen, Physiotherapeuten und Sportwissenschaftlern entwickelte Methode, in der Bewegung mit Entspannungsmethoden kombiniert wird. Im Thermenhotel Stoiser in Loipersdorf wird am 10. und 11. März ein Seminar angeboten, bei der diese Technik erlernt werden kann.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.alpahlauf.at

MEIN V%RTEIL: Wir verlosen 2x1 Seminarplatz für das Alpahlauf Aktivwochenende am 10. und 11. März 2018 im Thermenhotel Stoiser in Loipersdorf. Unterkunft und Anreise sind selbst zu organisieren und zu bezahlen. Teilnahmeschluss: 1. März 2018 Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die aufrechte Mitgliedschaft im Vorteilsclub der Kleinen Zeitung. Das Mindestalter für die Teilnahme ist 18 Jahre. Die Gewinner werden per Los ermittelt und schriftlich verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barablöse möglich. Über das Gewinnspiel kann kein Schriftverkehr geführt werden. Weitere Teilnahmebedingungen direkt beim Gewinnspiel.