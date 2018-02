GEWINNSPIEL Karten für das "Steira Fest" in Hitzendorf zu gewinnen!

Gewinnen Sie VIP-Karten, Tisch-Karten oder Eintrittskarten für das "Steira Fest" am 6. April 2018 in der Kirschenhalle in Hitzendorf. Teilnahmeschluss: 20. März.